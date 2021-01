Fonseca: «Tutti insieme per la Roma»

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il 2021 si apre con una vittoria, Fonseca ha sofferto fino alla fine sotto la pioggia, ma la sua squadra ha conquistato tre punti importantissimi, in una partita complicata, per le condizioni del terreno e per l’atteggiamento della Samp, che ha concesso pochissimo.

Quello che conta è il risultato: «L’importante è aver vinto la prima partita dell’anno. La squadra è più forte rispetto alla scorsa stagione, c’è stato più tempo per lavorare. Abbiamo controllato la gara e abbiamo meritato di vincere, anche se potevamo fare più gol. Abbiamo creato diverse situazioni. La squadra è cresciuta, abbiamo passato più tempo insieme. La Roma ci ha creduto sempre, abbiamo fatto una gara con sicurezza difensiva: quando abbiamo questa sicurezza creiamo i presupposti per vincere.»

Oggi si pare ufficialmente il mercato, Fonseca si aspetta un rinforzo: «Tiago Pinto arriverà nei prossimi giorni, stiamo già parlando delle necessità della squadra. Vedremo cosa si potrà fare»