Fonseca, tre motivi per restare

Corriere dello Sport (R.Maida) – Roma ti ringrazio ma sto bene alla Juve. Nel giorno del clamoroso avvicendamento in panchina tra Sarri e Pirlo, Fabio Paratici ha voluto spegnere pubblicamente le indiscrezioni su una trattativa con la Roma. Il Conte dei direttori sportivi, come già era apparso chiaro dopo i timidi sondaggi di Fienga, non si trasferirà dunque a Trigoria, a prescindere da possibili rotture con Andrea Agnelli. “È stato divertente sentir dire che potessi andare via… la Roma è un club molto importante ma io sono qui da 10 anni e intendo rimanerci” ha chiarito Paratici. La Roma di Dan Friedkin dovrà dirottare altrove le attenzioni per la posizione di ds, rimasta scoperta dopo il licenziamento di Petrachi e l’accantonamento fisiologico di Baldini. Quanto all’allenatore Fienga è orientato a confermare Paulo Fonseca contro il parere di un paio di collaboratori. I tempi stretti da qui alla ripresa del campionato, i risvolti economici dell’assunzione di un nuovo tecnico e gli alibi che la società considera per una stagione deludente sono motivi sufficienti per evitare un ulteriore trauma.