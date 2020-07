Fonseca, trasferta extralarge

Corriere dello Sport (R. Maida) – Torna Ibanez, tornano anche Santon e Juan Jesus. Fonseca ha convocato addirittura 29 giocatori per Torino. Il motivo è che la Roma si fermerà in Piemonte dopo la partita di stasera, in attesa del bis anticipato a sabato contro la Juventus. Una comodità logistica che ha trovato un utile alleato nella stessa Juventus, che ha messo a disposizione Vinovo per consentire alla squadra di allenarsi domani e venerdì. La comitiva romanista, alla quale è stato aggregato anche il Primavera Calafiori, partirà stamattina a rientrerà sabato notte in charter, per deidcarsi poi alla preparazione della partita di Europa League contro il Siviglia, in programma il 6 agosto a Duisburg.