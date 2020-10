Fonseca, tocca a te. Il club vuole il salto di qualità

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Fonseca voleva l’arrivo di un giocatore di esperienza in attacco, Pedro era ai primi posti ed è stato accontentato. Voleva il ritorno di Smalling e la conferma di Mkhitaryan e la società ha fatto di tutto per metterglieli a disposizione. Voleva continuare con Veretout e il francese non si è mosso. Ora tocca a lui. Dalla partita contro il Benevento Fonseca inizierà veramente il suo secondo anno alla Roma. Nel primo, come la squadra tutta, non ha brillato, ma ha avuto tante attenuanti, dalla pandemia al passaggio di proprietà ad un d.s. licenziato. Pur sbagliando la lettura di alcune partite, su tutte quella in Europa League contro il Siviglia, è riuscito a mantenere unito il gruppo e questo gli viene riconosciuto dai dirigenti, nonostante alcune perplessità. Adesso, come tutti, è sotto esame. La nuova proprietà per ora sembra andare avanti con il portoghese, ma ha intavolato un discorso con Max Allegri.