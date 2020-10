Fonseca studia il tour de force

Il Tempo (F.Biafora) – Entra nel vivo la stagione della Roma, chiamata a dare una sterzata rispetto agli ultimi due anni. Da domenica 18 ottobre fino all’8 novembre i giallorossi di Fonseca saranno impegnati nel primo ciclo di partite ravvicinate, gare che potranno fornire risposte importanti sul livello di competitività della squadra. L’ostacolo rappresentato dal Benevento aprirà le tre settimane di fuoco: l’imperativo è non sottovalutare la neopromossa, che ha già ottenuto due successi con Sampdoria e Bologna. Subito dopo sarà la volta dell’esordio in Europa League a casa dello Young Boys, seguito dalla trasferta a San Siro contro il Milan. Successivamente tre scontri interni con Cska Sofia, Fiorentina e Cluj che andrà a chiudere la prima metà del girone europeo. A chiudere il tour de force con partite ogni tre giorni c’è il Genoa. Fonseca dovrà gestire il turnover, fondamentale per tenere sotto controllo la questione infortuni.