Fonseca, stop al camaleonte: ora difesa a tre e pochi cambi

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Non è stato un lunedì di quelli da segnare col cerchio rosso sul calendario. Sopratutto dopo le rimostranze del Napoli per la non osservanza delle norme sanitarie (ma la Roma aveva l’ok della Lega e della Procura Federale) e la sconfitta che ha consentito l’aggancio dei partenopei con la terza sconfitta consecutiva del club giallorosso. Il portoghese ha la fiducia della dirigenza e un calendario favorevole dalla sua, ma deve cambiare rotta. Cercherà di farlo dando più stabilità alla squadra, evitando i troppi cambi tra partite ravvicinate. Contro l’Udinese furono 8 rispetto alla partita precedente, contro il Napoli addirittura 10. Col Parma saranno di meno. Altra novità sarà la difesa a tre che ha convinto il tecnico.