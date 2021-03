Fonseca: “Stanchi ma ottima gara. Pedro? Non aveva capito bene”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La Roma vince e lo fa per bene contro lo Shakhtar ma c’è una piccola nota negativa: il disappunto di Pedro con Fonseca nel secondo tempo. Il tecnico ha commentato la vicenda: “Pedro non ha capito quello che gli volevo dire, tutto qui”. Non è mancata poi un’analisi della gara: “Eravamo certi che lo Shakhtar ci avrebbe aspettato per attaccare in contropiede, in questo sono fortissimi. Abbiamo preparato bene la partita, abbassando i ritmi quando necessario e alzandoli nel momento giusto. Ci siamo anche difesi molto bene restando corti”.

Per finire ha commentato la sua esperienza da allenatore della Roma: “Allenare la Roma per me è un grande piacere, mi piacciono tanto la città e i tifosi. Non è certo semplice ma credo sia fondamentale essere equilibrati in tutti i momenti. Sto imparando molto qui“