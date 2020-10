Fonseca sotto esame. In Europa League ritrova Smalling

La Repubblica (F. Ferrazza) – Paulo Fonseca è imbattuto attualmente in campionato, almeno sul campo, e lo sarebbe stato in ogni caso se non fosse stato commesso il pasticcio delle liste a Verona. Eppure ogni volta sembra avere addosso lo scetticismo di società e dirigenti nonostante le manifestazioni pubbliche di sostegno, come se lui dovesse dimostrare sempre il doppio degli altri. Fatto che che ha collezionato due vittorie e tre pareggi e se si collega questa striscia di risultati con la scorsa stagione si arriva a tredici risultati utili di fila. E domani sera c’è all’Olimpico il CSKA Sofia per la seconda giornata di Europa League e il portoghese avrà a disposizione Chris Smalling.