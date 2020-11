Fonseca sorride: “Ora abbiamo un’identità”. Ibanez-Mancini, guai muscolari da valutare

Il Messaggero (G. Lengua) – Nonostante le assenze, la Roma si impone sul Parma allo Stadio Olimpico, vincendo per 3 a 0. Fonseca è riuscito a dimostrare come, con i giusti accorgimenti tattici, sia possibile portare a casa il risultato attraverso un gioco esaltante. Per il tecnico portoghese, quanto accaduto ieri ha un duplice significato: da una parte ci sono i tre punti che consolidano la Roma in classifica, dall’altra è la dimostrazione che la sua squadra ha un’identità. Le uniche due note stonate della giornata sono le noie muscolari per Ibanez e Mancini – risentimento al flessore e alla coscia – le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Queste alcune delle dichiarazioni di Fonseca a fine gara: “Dzeko è importante, ma è fondamentale vedere che la nostra identità non cambia con altri calciatori. La squadra sta giocando in maniera positiva, è sempre compatta e sceglie bene il momento per pressare. Dobbiamo fare più gol viste le tante situazioni che creiamo”.