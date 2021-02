Fonseca: “Sono molto soddisfatto. Siamo entrati forte nella partita e nel secondo tempo abbiamo gestito. Cristante è un leader”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Udinese 3-0. Queste le sue parole:

FONSECA A DAZN

Una Roma concentrata, è soddisfatto?

Sì, sono molto soddisfatto. Siamo entrati forte nella partita. Abbiamo fatto 3 gol. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene la partita, importante non prendere gol. Abbiamo fatto una bellissima partita.

Villar ha fatto quello che lei ha chiesto?

Era importante fare una pressione forte su De Paul che è un bellissimo giocatore. Era importante non fargli avere spazio per decidere e Villar ha fatto molto bene.

Borja Mayoral funziona meglio di Dzeko per caratteristiche nel gioco della Roma…

Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita e da come difende l’altra squadra. E’ vero che la profondità di Mayoral è importante, come ha fatto oggi. Non ha fatto gol ma ha lavorato tanto offensivamente e difensivamente. Poi ho pensato di far entrare Dzeko perché il suo appoggio era importante. Anche Dzeko ha cercato la profondità, hanno giocato bene entrambi.

C’è differenza di rendimento contro le big e le squadre della seconda parte di partita…

Dobbiamo migliorare principalmente i risultati. Con la Juve abbiamo fatto una buona partita con un buon rendimento. Abbiamo sbagliato nell’ultimo momento, ma stiamo lavorando anche per migliorare nelle partite con le grandi. L’importante però è fare i tre punti e oggi lo abbiamo fatto.

Da cosa è dovuta la scelta di aver messo Cristante dietro?

Bryan è un giocatore molto intelligente. Ieri abbiamo avuto un problema con Kumbulla e lo abbiamo fatto giocare in una posizione dove ha giocato molte volte. Oggi ha fatto una buona partita, controllando bene la profondità. E’ un leader che aiuta la squadra a essere corta, è un giocatore che può fare bene in questa posizione come ha fatto sempre.

Veretout grazie a Cristante e Villar è potuto salire di più. Cosa gli ha detto?

Abbiamo parlato dei gol perché io ho una sfida con lui che è il numero di gol: gli ho detto che deve fare più di 10 gol. Lui è a nove gol e gli ho chiesto “Quanto manca?” e lui mi ha detto “Uno”. E’ stata molto importante l’azione di Veretout. Era importante fare arrivare Jordan più avanti, ha fatto tanti movimenti per aprire altri spazi. E’ importante avere lui a fare questo tipo di movimenti.

Cosa avete scommesso con Veretout, una cena?

Niente (ride, ndr).

FONSECA A ROMA TV

Nella ripresa la Roma in difficoltà ma gestisce comunque bene…

Abbiamo fatto due gol nel primo tempo ma penso che abbiamo creato tante occasioni e siamo stati molto aggressivi. Il secondo tempo era importante non prendere gol e penso che tutti i giocatori abbiano fatto molto bene.

La Roma non faceva cosi tanti punti alla 22esima dal 2016-2017…

Sono dati significativi più per voi, per me è importante vincere. Ora dobbiamo pensare al Braga, partita dopo partita.

Squadra reattiva e presente…

La squadra ha dimostrato che sta bene fisicamente, abbiamo fatto una grande partita d’intensità. La squadra sta bene fisicamente.

Il primo tempo di oggi perfetto. Secondo tempo un po’ meno. E’ stato voluto da lei in vista dal Braga?

No, è stata una casualità. E’ normale che l’Udinese ha avuto una forte reazione, ma sempre siamo stati bene difensivamente. Possiamo migliorare l’uscita in attacco ma abbiamo gestito molto bene la gara. Era importante non prendere gol. Questa Udinese le ultime gare aveva fatto molto bene ed è la quinta difesa del campionato. Si abbassano molto per chiudere gli spazi ma nel primo tempo abbiamo fatto offensivamente un’ottima gara.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Sulla partita…

L’identità della Roma è la stessa, ma sono due momenti diversi. Siamo entrati molto bene in campo, non è facile con una squadra come l’Udinese. Penso che abbiamo avuto. momenti quasi perfetti offensivamente. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene.

Quanto è importante non aver preso gol?

È molto importante, la Roma non concede molte opportunità agli avversari. Oggi abbiamo fatto una partita buona difensivamente.

Come mai la Roma non vince con le grandi?

Quello che deve cambiare è il risultato. Con alcune grandi abbiamo fatto delle buone partite, come con la Juventus. Devo dire che la cosa più importante è fare i tre punti.

Dzeko tornerà titolare in Portogallo?

Vediamo, è una possibilità. Sono sempre soddisfatto quando vinco.