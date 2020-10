Fonseca: “Siamo stati troppo lenti e poco aggressivi”

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma ha pareggiato in casa la seconda giornata di Europa League contro il CSKA Sofia. Un pareggio deludente caratterizzato dal tanto turnover. Ecco le parole di Fonseca a fine gara: “Turnover? È normale che sia così, questi giocatori non hanno il ritmo degli altri. Non abbiamo fatto una partita ottima dal punto di vista del ritmo in fase offensiva, ma abbiamo avuto tante palle buone, sbagliando però spesso l’ultimo passaggio. Abbiamo avuto una transizione lenta e poca pressione in avanti secondo me. Smalling e Borja Mayoral? Smalling si era allenato poco, non poteva giocare tutti i 90 minuti, ma ha fatto bene. Ora vediamo nei prossimi giorni come starà e poi decideremo se schierarlo o meno contro la Fiorentina. È stato infortunato per molto tempo e si è allenato con il gruppo soltanto gli ultimi giorni, non ho voluto rischiare più di tanto. Per Borja è la seconda partita, è un giovane ed ha bisogno di adattarsi al nostro calcio. Ha lavorato, ma ha bisogno di tempo. E’ stata una gara difficile perché abbiamo giocato senza intensità e velocità contro una squadra che difende bassa. E’ difficile trovare spazi giocando lenti. Nella prima parte nel corridoio sinistro siamo arrivati molto avanti sbagliando gli ultimi passaggi. Nel primo tempo senza questi errori potevamo fare 2-3 gol. Nel secondo tempo abbiamo migliorato un po’ il gioco ma senza intensità e velocità come ho detto prima”.