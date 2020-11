Fonseca: “Siamo sempre più sicuri di noi. E’ il mio lavoro”

Corriere dello Sport (R. Maida) – In una città stordita dall’addio a un grande artista, la Roma ne onora al meglio la memoria con una cinquina che garantisce un piede e mezzo ai sedicesimi di Europa League. Soddisfatto a fine gara anche Fonseca: “Quale segnale mi è piaciuto di più? È importante sempre non prendere gol. Adesso sembra una partita facile, ma il Cluj aveva buoni risultati in Europa League ed è il campione di Romania delle ultime tre stagioni. Siamo entrati bene in gara e quando è così le cose sono più facili. Mayoral con un attaccante vicino? Per questa partita ho scelto questo sistema, non per farlo giocare con un altro attaccante vicino, ma perché ho pensato che fosse il sistema giusto per questa gara. Penso che Borja con Pedro e Mkhitaryan hanno fatto una buona partita, ma come ho detto sempre Borja è un giovane a cui dobbiamo dare tempo per adattarsi. Sono contento che abbia fatto due gol oggi perché è un bene per la fiducia del ragazzo. Terza gara senza subire gol? La squadra è più sicura, abbiamo fatto una buona partita difensivamente, abbiamo cambiato giocatori ma quello che è importante è non cambiare l’intenzione di essere sempre una squadra sicura”.