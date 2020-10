Fonseca: “Siamo noi i veri favoriti”

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il sorteggio di Europa League non è stato sfortunato per la Roma. La squadra giallorossa è finita nel primo raggruppamento, con Young Boys, Cluj e Cska Sofia. Svizzeri, romeni e bulgari per la nuova avventura in giallorosso in Europa. Paulo Fonseca prima di partire per Udine, dove la Roma sarà impegnata questa sera, ha commentato il sorteggio: “Non possiamo dimenticare che lo Young Boys è campione in Svizzera, il Cluj è campione in Romania e dobbiamo studiare meglio il Cska Sofia. Il Cluj ha affrontato anche di recente la Lazio in Europa, lo abbiamo visto, sono squadre forti. Guai pensare che affronteremo squadre facili, sono club campioni dei rispettivi Paesi. Dovremo sudare per vincere, ma penso che la Roma sia la principale pretendente per superare questo gruppo“.