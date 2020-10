Fonseca si prepara al tour de force: 7 gare in 20 giorni

La Repubblica (F.Ferrazza) – Rinfrancato dall’arrivo di Smalling, Fonseca continua a lavorare insieme a quel che resta della squadra in una Trigoria semi-vuota per le nazionali. Al termine la Roma dovrà affrontare il suo primo tour de force della stagione con 7 gare in 20 giorni. Dal Benevento in casa fino al Genoa in trasferta, passando per gli impegni contro Young Boys, CSKA Sofia e Cluj. Una media di partite che peserà sulle gambe dei giocatori. Nel frattempo, sul fronte sponsor tecnico, la Roma sembra ad un passo da siglare un accordo con New Balance. I discorsi tra le parti sembrano piuttosto avviati per un’intesa di 4 anni. Le cifre non sono ancora svelate.