Fonseca si conferma: “Ho fiducia nel club”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Ronaldo frena Fonseca, anche se la Roma, una volta in vantaggio di un gol e di un uomo, avrebbe potuto e dovuto approfittare dell’occasione. La differenza mancata è nel doppio errore di Dzeko, l’uomo che voleva giocare questa partita con l’altra maglia e che non ha saputo chiudere il conto sul 3-1. Dopo gli errori del bosniaco, Fonseca si è girato spalle al campo con le mani sul viso, divorato dall’incredulità. “Il risultato non mi soddisfa, è difficile accettare il pareggio ma penso che la partita sia stata corretta. Abbiamo concesso poco e siamo stati pericolosi, giocando sempre con coraggio. Edin l’ho visto sereno e motivato, ha fatto un ottimo lavoro per la squadra nonostante i gol sbagliati“ ha dichiarato il tecnico.