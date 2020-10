Fonseca, serve il salto di qualità. I dubbi restano nonostante i tre punti

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Paulo Fonseca arriva alla sosta con la possibilità di lavorare per dare un gioco alla Roma, in attesa entro oggi degli ultimi rinforzi. Le difficoltà e i dubbi sulla panchina rimangono. Anche ad Udine la squadra ha deluso, di positivo ci sono stati solo i tre punti che consentono di recuperare un po’ di serenità in vista della ripresa del campionato, quando tra dodici giorni la Roma affronterà il Benevento all’Olimpico. Per adesso si cerca di non cambiare, la situazione ideale sarebbe rimandare il cambio di allenatore a fine stagione e Max Allegri ha fatto sapere di essere disponibile a parlare di un progetto, ma se i risultati non arrivano la situazione precipita. Stasera chiude il mercato e sarà tutto più chiaro.