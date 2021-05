Fonseca s’aggrappa al settimo posto. Gli applausi di Mou

La Repubblica (F. Ferrazza) – In corsa con il fiatone per restare aggrappata al settimo posto, la Roma dilaga (5-0) contro il Crotone. Doppietta di Pellegrini – la prima in Serie A, arrivato alla presenza numero 150 – doppietta anche per Borja Mayoral che, con quelle di ieri, ha raggiunto la quota stagionale di dieci centri in campionato, a cui aggiungere i sette in Europa, per un totale di 17 reti.

La Roma sembra intenzionata a rinnovare il prestito oneroso (un milione) del centravanti (acquistarlo ora dal Real Madrid costerebbe 15 milioni), rinviando il riscatto definitivo al termine della prossima stagione per 20 milioni. Sarebbe d’accordo Mourinho, che vuole studiarlo da vicino, lavorarci, riconoscendone le qualità. E proprio lo Special One — molto attivo sui social colorati di giallorosso — ha commentato con degli applausi il post su Instagram della Roma che celebrava il gol di Borja Mayoral.

“Vogliamo chiudere bene queste ultime partite contro le grandi squadre. Il mio obiettivo è finire bene la stagione, magari da capocannoniere della squadra, sarebbe un grande traguardo” spiega Mayoral, mentre Fonseca elogia la prestazione convincente del giovane Darboe. “Sta molto bene e sta dimostrando le sue qualità, per me è pronto per far parte di una rosa importante come questa. È umile, ha coraggio e vuole sempre la palla ma adesso la scelta spetterà a Mourinho — spiega il mister giallorosso — in questo momento abbiamo bisogno di tutti e i ragazzi della Primavera stanno lavorando molto bene, mister De Rossi sta facendo un gran lavoro. Reynolds? È giovane e arriva proprio da un altro calcio e contro il Crotone ha giocato per la prima volta a sinistra. Siamo in difficoltà con i giocatori, ma ha qualità e ha bisogno di tempo“.