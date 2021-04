Fonseca: “Roma orgoglio d’Italia. Dedicato ai nostri tifosi”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Non è stata la Roma più bella. E’ stato un inferno emotivo, ma non importa come si arriva, importa dove si va. La prossima stazione è Manchester. Sembra un’altra sfida impossibile, ma ormai è inutile porre limiti alle risorse di una squadra che non si arrende mai. Esultano i Friedkin in tribuna d’onore, dopo quasi cento minuti di lotta. Hanno temuto di non farcela e invece la Roma li ha sorpresi un’altra volta consentendo loro di assaporare nuove emozioni nel primo anno da timonieri della società. Al fischio finale di Taylor i giocatori crollano a terra, stanchissimi. Mancini è commosso, Karsdorp incredublo. Ed è un peccato che l’Olimpico fosse vuoto. Fonseca è stremato, ma negli spogliatoi si scioglie in una grande risata: “E‘ un grande motivo di orgoglio per la Roma e per l’Italia aver raggiunto una semifinale europea. Per me poi è la prima volta. Dedico questa serata ai nostri tifosi, che meritano un po’ di allegria“. Su Dzeko: “Tutto sta funzionando molto bene. Edin è carico, motivato, sta lavorando con impegno per la squadra“.