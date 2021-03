Fonseca: “Roma, ora devi rialzarti”

Il Tempo (E.Zotti) – E’ sembrato quasi un altro Fonseca quello che si è presentato in conferenza stampa. Il tecnico, finito ancora una volta sul banco degli imputati, ha lasciato da parte il suo aplomb rispondendo punto per punto alle critiche mosse: “Siamo stati sempre equilibrati, non gli abbiamo permesso di organizzarsi“, in riferimento alla partita contro il Milan. “Hanno creato occasioni quando noi abbiamo sbagliato in costruzione, questo è succcesso anche in altre partite“.

Gli errori evidenti non hanno fatto vacillare le certezze di Fonseca su Pau Lopez che giocherà ancora: “E’ importante che il nostro portiere giochi con la squadra. Se la squadra ha una pressione forte non possiamo rischiare. Nel caso in cui Pau ha sbagliato il passaggo non avevamo pressione e potevamo iniziare a giocare“.