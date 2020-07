Fonseca: “Roma, non cambio più”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Nemmeno coprendosi le spalle, ripensandosi, creando una nuova strategia Fonseca è riuscito a evitare una nuova sconfitta, questa volta col Napoli. La terza consecutiva che rischia di portare la Roma fuori dall’Europa League. Ecco le parole del tecnico a fine gara: “Dopo le due ultime sconfitte, oggi abbiamo fatto molte cose bene, con un altro atteggiamento, con un altro spirito di squadra. Eravamo più sicuri e abbiamo fatto molte cose positive rispetto alle altre due sconfitte. È vero, non abbiamo vinto e il risultato è la cosa più importante, ma sono più fiducioso oggi che dopo l’Udinese. Difesa a tre? Ci abbiamo lavorato su questo sistema e pensavo che oggi fosse una buona partita per giocare con la difesa a tre. Giocare con la difesa a tre non rende la squadra più difensiva. Qui tante squadre che vincono giocano con la difesa a tre. Non è un segnale di giocare in modo più difensivo“.