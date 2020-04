Fonseca: “La Roma è più di un club di calcio. Voglio rimanere qui tanti anni” – VIDEO

Nelle scorse settimane il mister Paulo Fonseca si è detto orgoglioso delle iniziative benefiche messe in piedi dalla Roma. Il portoghese è intervenuto nel format di Roma Tv ‘At home‘ ed ha parlato di tutto questo periodo, compresi gli allenamenti a casa dei giocatori. Queste le sue parole:

Come sta vivendo questo periodo di emergenza?

Sono a casa, sto bene con la famiglia e i bambini. Ma sto bene.

La Roma ha dato tutte le disposizioni e le attrezzature per la preparazione. In che cosa consiste?

Per noi è importante che i calciatori non si fermino. Abbiamo creato un programma essenzialmente fisico, perché possiamo lavorare solo fisicamente. I giocatori hanno questo programma per tutti i giorni. Ovviamente è controllato da Nuno Romano e Maurizio, che parlano coi giocatori tutti i giorni. Solo così è possibile. I giocatori hanno lo standard minimo a casa. Gli abbiamo mandato cyclette e così possiamo controllare tutti i giorni e tutte le settimane per non fermarsi.

Sta pensando a che calcio sarà quello durante il Covid-19?

E’ una situazione nuova per tutti e anche per noi. Dobbiamo lavorare pensando solamente alla settimana. In questo momento è difficile immaginare quando dobbiamo ritornare. Il giorno in cui torneremo sarà importante. Ovviamente parliamo tutti i giorni e parliamo delle possibilità al rientro. E’ però una situazione difficile da immaginare perché non sappiamo niente ora. Sarà importante sapere quanto tempo abbiamo prima del primo giorno, quando sarà questo giorno, quando inizierà la prossima stagione. Questa sarà il nostro pre-stagione, perché non avremo tempo dopo. Tatticamente abbiamo passato molti mesi con i calciatori e non ci preoccupa molto, solamente la questione fisica. Sarà importante anche capire come fare se non avremo il pre-stagione. Sarà difficile dare vacanze così. E’ difficile immaginare il futuro senza sapere quando torneremo. Riguardo la questione fisica Nuno e Maurizio stanno facendo un gran lavoro.

C’è un tempo limite per la preparazione? Quante settimane servono per tornare ad una partita ufficiale?

Se continuiamo così almeno tre o quattro settimane saranno sufficienti per tornare. In Germania hanno iniziato ad allenarsi tanti club, ma con restrizioni. Abbiamo anche pensato se c’è la possibilità di tornare a lavorare con tutto il gruppo al rientro. Non lo sarà. Faremo gruppi di 6 o 7 giocatori, ci sarà distanza, saranno scaglionati. Non faranno la doccia a Trigoria, ma nelle camere individuali di Trigoria o a casa. A tutto questo ci abbiamo pensato, ma non è facile.

La Roma si è mossa subito per l’emergenza…

Siamo molto soddisfatti. Non abbiamo alcun contagio nella squadra qui a Roma ed è veramente importante.

La Roma potrebbe ritrovare Zaniolo se il campionato dovesse riprendersi più avanti…

Sì, con questo infortunio Zaniolo è stato fortunato. Sta lavorando e recuperando bene. Vediamo se sarà possibile al nostro rientro che Zaniolo lavori con noi. Ora non lo sarebbe, magari più avanti sì.

La Roma è in prima fila per combattere il Virus. Ogni giorno c’è un’iniziativa diversa. E’ vero che sente la città sempre più sua?

Sì, io sono molto orgoglioso di essere qui e di far parte di questa famiglia. In questo momento ancora di più. Quello che sta facendo la Roma è motivo di orgoglio per me e tutti i romanisti. In questo momento difficile il club che rappresenta questa città meravigliosa sta facendo di tutto per aiutare le persone. Penso che la Roma sia più di un club di calcio. Questo lavoro che la Roma sta facendo è meraviglioso per me.

Resta alla Roma a lungo allora…

Io lo vorrei tanto. Mi piace tanto il club, la squadra, le persone che ci lavorano, l’organizzazione, la città, i tifosi che sono fantastici. Io voglio rimanere a Roma per tanti anni.

“So che non è la Pasqua che noi tutti vogliamo. E’ importante però essere in salute e che le cose in Italia e a Roma stiano migliorando. Dobbiamo passare la festa con allegria, serenità e speranza. Tra poco saremo tutti insieme allo stadio a vedere la nostra Roma e cantando il nostro inno che mi piace tanto. Non dobbiamo essere negativi, dobbiamo essere positivi. E’ importante farlo per cambiare il momento. Buona pasqua a tutti“.

“La Roma è più di un club di calcio. Voglio restare qui a lungo” 😍 Così @PFonsecaCoach ospite nel nostro talk ‘At Home’ 🎙 ⏰ Alle 19:30, qui su Twitter e #RomaTV 📺 pic.twitter.com/ToQ9c2JlzD — Roma TV (@romatv) April 7, 2020