Fonseca: “Roma di livello. Vittoria buttata”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Per buona parte della serata forse è stata la sua migliore Roma della stagione. Una sciagurata giocata di Spinazzola ha tolto a Fonseca la quarta vittoria consecutiva, la prima contro squadre che precedono la Roma in classifica. Ha confermato in blocco la formazione di qualche giorno fa ed ha avuto risposte molto confortanti. Per il quarto posto ormai è tardi, ma con questo sistema di gioco i giallorossi possono ambire ad un grande finale di stagione in Europa. “E’ un’occasione persa, chiaramente non avevamo lasciato la possibilità all’Inter, pressando e aggredendo alti. Pau non ha fatto neppure una parata. Sono soddisfatto, abbiamo giocato una bellissima partita. Dispiace solo aver buttato due punti, che avremmo meritato“. Fonseca ha la percezione che si stia costruendo qualcosa: “La squadra sta migliorando sia fisicamente, sia tatticamente. Con il nuovo modulo siamo più sicuri e attenti. Siamo sempre equilibrati e aggressivi“.