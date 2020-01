Fonseca ritorna “Zorro” per la sfida contro Sarri e schiera tre centrali

Paulo Fonseca ritrova sulla sua strada dopo più di due anni Maurizio Sarri, e il precedente dovrebbe far tremare il tecnico della Juventus. Infatti nel 2017 il portoghese, allora tecnico dello Shakhtar, affrontò e passò il girone proprio a danni del Napoli di Sarri. Dopo aver vinto contro il Manchester City all’ultima giornata, l’attuale allenatore della Roma si vestì da Zorro in conferenza stampa. E domani, di fronte all’Olimpico pieno, Fonseca potrebbe schierare tre centrali: Smalling, Mancini e Cetin. In questo piano di gioco, Florenzi farebbe l’esterno a centrocampo. Lo riporta La Repubblica.