Fonseca: “Rispettate la Roma”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Martedì Fonseca, quando ha rivisto la squadra, non è stato tenero. Al tecnico non è piaciuto l’atteggiamento, la mancanza di coraggio, in una partita che poteva dare la svolta al campionato. Dan e Ryan Friedkin non hanno incontrato la squadra, il presidente ha avuto soltanto un breve colloquio col mister cercando di capire i motivi della disfatta. Fonseca ha smentito la sfuriata della presidenza. Prima della conferenza ha informato l’ufficio stampa e ci è andato giù duro. Si confronta spesso con i Friedkin, sa che la sua conferma è legata alla conquista del quarto posto e spera c he la squadra possa essere rinforzata a gennaio per giocarsi le sue carte fino in fondo. Intanto ci sono altri due impegni ravvicinati che la Roma dovrà affrontare in emergenza.