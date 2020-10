Fonseca rilancia la Roma 2

Il Messaggero (A.Angeloni) – Contro lo Young Boys la Roma l’ha vinta con l’inserimento dei big. Questa sera Fonseca darà un’altra chance a qualche ragazzo che ha steccato e si aspetta qualcosa, ad esempio, da Borja Mayoral. Lo spagnolo per crescere ha bisogno di giocare e stasera avrà la sua opportunità in una partita che potrebbe permettere alla Roma di mettere in ghiaccio la qualificazione ai sedicesimi. Mayoral è l’attuale vice di Dzeko con licenza di superare il bosniaco. Insieme li vedremo poco, solo in qualche spezzone. La Coppa sembra essere la competizione per l’attaccante spagnolo e il discorso vale anche per Pau Lopez. L’Europa League è roba da spagnoli e quindi si rivedrà in campo anche Villar con Carles Perez. Il turnover è scontato ed è l’arma dell’allenatore per centellinare le forze dei titolari. La fase a gironi consente alla Roma di sperimentare e capire se ci sono giocatori capaci di fare la differenza anche in campionato.