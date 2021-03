Fonseca ribalta la Roma: almeno 4 cambi a Kiev

Corriere dello Sport (R. Maida) – Mezza Roma cambia. Dopo il flop di Parma, Fonseca ricorre ancora al turnover per la trasferta di Kiev, dove spera di conquistare senza eccessive sofferenze i quarti di Europa League. Rispetto alla formazione schierata domenica al Tardini, rientreranno di sicuro almeno 4 giocatori: Cristante, che torna a occupare il ruolo di regista difensivo; Diawara, a cui sarà affidato il compito di equilibratore in mediana; Karsdorp, il cui vigore sarà uno strumento utile per contenere le folate di Ismaily e Taison sulla fascia destra romanista; Borja Mayoral, che cercherà di sfruttare gli spazi in contropiede per chiudere definitivamente la questione. Segnando un gol, la Roma sarebbe certamente più tranquilla.

Ma le sorprese potrebbero non essere finite: negli ultimi giorni Fonseca ha visto molto bene Carles Perez ed è tentato di dargli una possibilità. Molto dipenderà dalle condizioni di Pedro, molto deludente anche a Parma, e Pellegrini: entrambi sono stati sostituiti, quindi dovrebbero essere pronti per giocare. Le convocazioni verrano diffuse stamattina, al termine dell’allenamento di rifinitura che Fonseca come sempre preferisce osservare a Trigoria. Sicure le assenze di Zaniolo, Mkhitaryan e Smalling, oltre ai fuori lista Pastore, Fazio, Juan Jesus e Reynolds.