Fonseca punta il dito sugli attaccanti e chiede aiuto: “Servono due giocatori”

Fonseca è più che preoccupato e anche un po’ arrabbiato. Lo è per il derby, per le condizioni fisiche con cui ci arriva e per avere gli uomini contati. Inoltre si è fatto male anche Diawara ed è difficile pensare che ce la possa fare per domenica. Fonseca: “Servono due giocatori. Speriamo di prenderli, ne abbiamo bisogno“, il grido di dolore del tecnico è chiaro e tondo. “Contro i bianconeri c’è stata differenza di qualità: loro hanno creato e realizzato, noi ci siamo fermati a trenta metri dalla porta“. Fonseca chiede di più dai suoi attaccanti: “Tutti e tre devono lavorare di più a livello difensivo. Nel primo tempo non lo hanno fatto e non mi piace questa cosa“. Lo scrive Il Messaggero.