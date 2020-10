Fonseca: “Ottime le seconde linee. Vittoria che pesa”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Nell’epoca delle 5 sostituzioni Fonseca ha scelto un rischio calcolato per la trasferta di Europa League. Nove cambi di formazione che svelano proprio un’altra squadra, ma consentono anche correzioni strutturali a partita in corso. La Roma dell’ultima mezzora ha premiato lo sforzo creativo dell’allenatore che mirava a non stancare i muscoli in vista della partita contro il Milan. Sotto gli occhi dei Friedkin è bastato inserire Dzeko e Mkhitaryan per archiviare la pratica. “Ho avuto una buona risposta da chi di solito gioca meno. Del resto io ho fiducia in tutti i miei giocatori. Non era facile vincere qui: lo Young Boys veniva da 15 vittorie di fila in casa, ha battuto anche la Juventus“. Le sofferenze del primo tempo: “Il campo era molto veloce, noi siamo abituati a un’altra superficie. Comunque l’importante era vincere e noi lo abbiamo fatto bene“. E’ soddisfatto anche del rientro di Pau Lopez: “E’ stato bravo. E anche Fazio e Jesus erano fermi da molto tempo eppure si sono comportati bene sul campo. Poter contare su tutti i giocatori della rosa è una risorsa, soprattutto in questo periodo“.