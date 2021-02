Fonseca non si fida: “Guai a pensare che sia facile”

La Repubblica (F.Ferrazza) – Stasera El Shaarawy sarà in campo dal primo minuto e giocherà sulla trequarti. L’attaccante spera di trovare in fretta la giusta condizione e conquistare un posto fisso in squadra, dovendo scontrarsi con Pedro, Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo per quando tornerà. “La mia condizione sta migliorando piano piano, e devo fare vari spezzoni per trovare la forma giusta“. Da capire come Fonseca gestirà l’alternanza tra Dzeko e Mayoral, ma intanto il tecnico non si fida del Braga: “La qualificazione non è chiusa, non dobbiamo pensare al campionato ma chiudere prima il discorso in coppa“.