Fonseca: “Non mi sono sentito abbandonato dalla Roma”

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Dopo la doppia sconfitta con Milan e Udinese, anche Paulo Fonseca è finito sul banco degli imputati. Il tecnico però ieri ha ribadito di sentirsi saldo sulla panchina: “Ho sentito sempre, anche in questo momento il supporto della società e del presidente e di tutto il club. Non mi sono mai sentito abbandonato“. Il portoghese ha poi commentato l’arrabbiatura di Pallotta dopo la partita contro i friulani: “E’ normale che quando non vinciamo siamo arrabbiati, io lo ero molto dopo la partita. E’ normale”. Sulla possibilità di giocare a 3 in difesa invece ha detto: “Come ho detto sempre noi abbiamo lavorato con due sistemi e possiamo giocare con la difesa a 3 e a 4. Devo dire che è quasi lo stesso, la questione della marcatura preventiva non è stata un problema in queste prime partite. Contro l’Udinese si ma eravamo con un giocatore in meno. Se vediamo la partita iniziamo sempre 3, facciamo sempre la marcatura preventiva con 3 più 1″.