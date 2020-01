Fonseca non cambia. Avanti con Florenzi

Fonseca riparte da Firenze. Domenica sera la Roma tornerà in campo a sedici giorni dall’eccellente 1-4 del Franchi, ma la pausa natalizia non dovrebbe aver cambiato in nulla le gerarchie del tecnico. I cinque che erano indisponibili prima delle vacanze, vale a dire Zappacosta, Santon, Cristante, Kluivert e Pastore hanno lavorato a parte anche ieri. Capitan Florenzi invece partirà con tutta probabilità dall’inizio, per la terza volta consecutiva, allontanando ulteriormente le ipotesi di cessione a gennaio. Lo riporta il Corriere dello Sport.