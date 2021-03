Fonseca: “Non abbiamo coraggio contro le big”

Il Tempo (E.Zotti) – Alla fine Fonseca è deluso per un’altra sconfitta, l’ottava in campionato, criticando l’atteggiamento della squadra: “Nel primo tempo non abbiamo avuto coraggio, nella ripresa la partita è stata alla pari. Non abbiamo il coraggio di lottare con le big”. Già si pensa all’Europa League con l’intera rosa a disposizione, o quasi.

Leggi anche: Mertens affonda la Roma

Il tecnico sabato scorso aveva fatto il punto sugli infortuni di Smalling, Mkhitaryan e Veretout, che continueranno a lavorare a Trigoria durante la pausa Nazionali, con l’obiettivo di tornare in gruppo il prima possibile. Per il rientro di Smalling la gara giusta potrebbe essere quella del 3 aprile in casa del Sassuolo, Veretout invece punta ad esserci contro l’Ajax all’andata, mentre il recupero completo dell’armeno potrebbe slittare al 10 o 11 aprile, prima del ritorno dei quarti di Europa League. Si avvicina il rientro tra i convocati di Zaniolo, previsto per l’ultima di aprile.