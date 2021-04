Fonseca: “Abbiamo una nostra identità. Smalling sta molto meglio. Pastore titolare? Vedremo domani”

Contro l’Ajax grande prova difensiva, dopo che la Roma aveva messo una grande identità. Cosa manca per avere una sintesi?

Ogni partita abbiamo una strategia. Quasi tutta la stagione tutti hanno detto che la Roma giocava meglio in fase offensiva. In queste due partite abbiamo fatto un’altra strategia contro una grande squadra come l’Ajax. Alla fine è servito. Ma noi abbiamo la nostra identità. Quando serve faremo altro.

L’opinione pubblica da un giudizio positivo chi negativo. Cosa poteva fare di più per spostare una percentuale?

Io non lavoro per convincere le persone, ma per la Roma. È importante far vincere la Roma. Ora abbiamo le persone per la Roma, accade per tutti. Capisco bene questo. La cosa più importante è fare il mio lavoro.