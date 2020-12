Fonseca: “Milanese giocherà titolare. Da valutare Smalling”

Il tencnico giallorosso Paulo Fonseca ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv alla vigilia della sesta e ultima giornata del Gruppo A della fase a gironi della Europa League contro il Cska Sofia. Queste le dichiarazioni rilasciate dal portoghese:

Paulo Fonseca a Roma TV

Sulla gara..

La squadra deve mantenere l’ambizione e la voglia di vincere sempre, penso che domani è importante dimostrare questo: indipendentemente dalla situazione, vogliamo sempre giocare per vincere e anche per il prestigio della Roma. La Roma deve sempre giocare per vincere

Sulle condizioni di Smalling..

Dobbiamo valutare la situazione di Smalling, è vero che si è allenato con la squadra, sta bene, ma la condizione fisica non è al meglio. Potremmo vederlo giocare magari per qualche minuto

Milanese verrà impiegato dal primo minuto?

Milanese giocherà dal primo minuto, vediamo se ci sarà la possibilità di dare minuti ad altri giovani che stanno lavorando bene e meritano di giocare