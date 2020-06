Ribaltone Fonseca: così cambia la Roma

Corriere dello Sport (R.Maida) – Fonseca cambia tutto, forse 5 o 6 giocatori. Niente di punitivo naturalmente, ma semplice gestione delle energie in un periodo denso di impegni. E’ lecito attendersi una Roma a trazione italiana con i rientri di Cristante e Pellegrini a centrocampo. Dopo gli ultimi allenamenti hanno dato tutti ampie garanzie di tenuta fisica. Inoltre Mancini ha smaltito il fastidio al gomito e riavrà il posto in difesa per Ibanez. Un altro inserimento dovrebbe essere quello di Kluivert favorito su Under per rilevare Perez. Ben 5 gol dei 7 segnati in stagione dall’olandese sono arrivati in trasferta. La ricchezza di organico è un punto che la Roma dovrà sfruttare per la rincorsa all’Atalanta. Al tavolo ancora non si è seduto Zaniolo e in rosa ci sono elementi preziosi come Spinazzola, Perotti, Fazio oltre all’emergente Villar. La certezza in porta ora si chiama Mirante con Pau Lopez ancora fuori per la microfrattura al polso. Fonseca e il club sono soddisfatti dell’ex Bologna e lo vorrebbero trattenere anche nella prossima stagione, l’ultima del suo contratto.