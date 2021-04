Fonseca: “Lavoro per la Roma, non per convincere il pubblico”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – “Non lavoro per convincere la gente, io lavoro per la Roma e per far vincere la squadra“. Dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League in cui la Roma affronterà il Manchester United, e prima della gara con il Torino che dovrà servire ai giallorossi per non perdere contatto con la zona Champions/Europa League, Paulo Fonseca ostenta tranquillità. Sa benissimo, il tecnico portoghese, che il suo futuro sulla panchina giallorossa è in bilico nonostante l’exploit europeo, ma sceglie il profilo basso.

“Quando si vince abbiamo più persone a favore, quando non si vince è il contrario: succede a tanti allenatori“. La sua attenzione è ora tutta per la gara di oggi pomeriggio contro la formazione granata. “E’ importante pensare che la partita con l’Ajax sia finita, la nostra ambizione deve essere battere il Torino. Mi piacerebbe vedere la stessa concentrazione, determinazione e attenzione che abbiamo avuto in coppa. Con l’Ajax l’abbiamo fatto bene, ma in campionato possiamo migliorare“.