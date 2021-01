Fonseca lancia tanti “esordienti”. Per Inzaghi c’è solo Reina

Il Messaggero (A. Angeloni e E. Bernardini) – La Lazio conta meno novizi rispetto alla Roma. Dal primo minuto l’unico debuttante sarà Reina. Tra i giallorossi i novizi sono molti di più. A cominciare dal presidente Dan Friedkin e suo figlio Ryan. In campo ci saranno Ibanez, Villar, Karsdorp e Mkhitaryan. L’armeno, nella scorsa stagione, è stato acquistato il giorno dopo la stracittadina chi si giocò ad agosto, mentre a gennaio era infortunato. Fonseca spera di ottenere il primo successo personale. Lo scorso anno ha raccolto due pareggi, entrambi 1-1. Solo due i romani in campo: Pellegrini per la Roma e Cataldi per la Lazio.