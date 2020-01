Fonseca: “La squadra sta bene ed è motivata. Vediamo se Peres potrà aiutare. E’ importante che Kalinic rimanga” – VIDEO

Pagine Romaniste (da Trigoria D.Moresco) – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. Queste le sue parole:

Si è conclusa la sosta natalizia, la squadra ha ripreso a lavorare da circa una settimana. Come ha trovato il gruppo?

Bene. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. La squadra sta bene, è motivata ed è importante iniziare bene l’anno. Sarà importante fare domani una buona partita e vincerla.

Il Torino ha perso contro la Spal, viene da una stagione altalenante. Che squadra si aspetta di trovare?

E’ sempre difficile giocare contro il Torino. Nelle ultime tre partite fuori ne hanno vinte due e pareggiata una, mai perso. Ci aspettiamo una squadra motivata, forte e aggressiva. Sicuramente sarà una partita difficile.

Petrachi ha tolto dal mercato Kalinic ed ha spiegato che darete una seconda chance a Bruno Peres. Come pensa di poter rigenerare Kalinic? Che idea si è fatto di Bruno Peres?

Kalinic sta lavorando bene e migliorando ogni settimana. Potrà giocare di più in questa parte finale di stagione. Ho sempre detto che non è facile cambiare giocatori nel mercato di gennaio. Per noi è importante che Kalinic rimanga con la squadra. Sta lavorando bene e potremo averlo in un posto più importante nella squadra. Peres è un giocatore della Roma ed è rientrato dal prestito. Petrachi lo conosce bene e ne abbiamo parlato. Ha lavorato con noi negli ultimi due giorni, vediamo se potrà aiutare la squadra. Ora non sta bene fisicamente e dovrà imparare, migliorare, poi vedremo.

Ibrahimovic è tornato in Italia. Che cosa può portare alla Serie A?

Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre. Lui è un grande giocatore ed è sempre positivo averli nel nostro calcio. E’ importante anche per la visibilità avere questo tipo di calciatori.

Petrachi ha detto che la squadra non è facilmente migliorabile. Lei ha chiesto un giocatore per reparto. E’ possibile ambire ad un trofeo anche quest’anno?

Non è giusto creare questo tipo di pressione alla squadra. E’ un nuovo processo, abbiamo cambiato tanti giocatori e migliorato. Dobbiamo pensare alla prossima partita, il Torino è la partita che dobbiamo vincere.

Che margini di crescita ha Zaniolo? Che percentuale di talento ha sfruttato fino ad ora?

Ogni giocatore ha margini di crescita. Zaniolo non pensava molto bene tatticamente. Oggi trova e cerca lo spazio nel tempo giusto. Deve imparare meglio il tempo di decisione, ma ha il margine per migliorare molto. E’ un talento enorme e per me può diventare il miglior giocatore in Italia.

Come sta vivendo lo spogliatoio l’imminente cambio di proprietà? Lei come lo vive?

Non abbiamo mai parlato di questo. Io sono l’allenatore, parlo molto con Fienga e so quello che succede. Sono tranquillissimo riguardo questa questione.

E’ rimasto deluso da Under? Punta ancora su di lui o lo lascerebbe andare in caso di un’offerta?

Io non penso alla cessione di nessuno dei nostri giocatori. Under è uno di questi. Ne possono giocare solamente undici, Zaniolo è in un buon momento, Under lavorerà e quando sarà il momento giocare bene.

Petrachi ha detto che le persone non riescono ad andare allo stadio per il periodo economico in Italia. Pensate a politiche differenti sui costi dei biglietti?

Che posso dire riguardo questo? Non ne parlo con i dirigenti. Il mio focus è sulla squadra. In tutti gli stadi noi abbiamo molti tifosi, possiamo fare meglio, ma abbiamo molti tifosi.

Quali sono le condizioni di Kluivert e Pastore?

Kluivert ha iniziato a lavorare con noi. Io, insieme allo staff medico, ho capito che non sta bene e non voglio rischiare. Ha bisogno di un’altra settimana, magari può essere pronto dopo la Juventus. Kluivert ha avuto un problema muscolare. Pastore ha una situazione diversa. Non è un trauma normale, ma osseo. E’ più difficile da risolvere. Abbiamo bisogno di più tempo per recuperarlo, ma lo sta facendo bene.

La Roma giocherà quasi sempre di sera. E’ un fattore che può influire sul gioco o sono polemiche che non esistono?

Non mi piace non avere 72 ore di riposo tra le partite. Ne abbiamo giocate molte così, è una questione televisiva, credo. Non è positivo quando i giocatori non possono recuperare per le partite.

Mazzarri è bravo nello spezzare il gioco. E’ soddisfatto di come la sua squadra fa fallo in campo?

Sì. Se dico di sì, sembra che promuovo il fallo. Devo dire però che è importante avere una reazione dopo aver perso la palla. Se non abbiamo modo di recuperarle è importante fare il fallo.

Hai lasciato tutti a bocca aperta. Se avessi avuto sempre la rosa a disposizione cosa avresti potuto fare? La Roma è a sette punti dalla Juventus…

Io non guardo il passato. La situazione è questa, in molte partite non abbiamo avuto giocatori. Devo dire che però abbiamo giocato bene e vinto con i giocatori in campo in quel momento. Non mi piace avere scusanti. Anche in un momento difficile i giocatori a disposizione hanno lavorato bene. Non voglio immaginare scenari possibili, conta il presente ed è domani con il Torino.