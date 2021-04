Fonseca: “La Roma non ha mollato il campionato”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – “Sono concentrato sulla partita con il Sassuolo, poi inizierò a pensare all’Europa League“. Mette subito le cose in chiaro, Paulo Fonseca, alla vigilia della ripresa della Serie A, oggi pomeriggio a Reggio Emilia. “Non è assolutamente vero che la squadra ha mollato il campionato, scegliendo l’Europa League: io ho la sensazione totalmente opposta, ci sono ancora trenta punti a disposizione e siamo concentrati su questo“. La formazione di De Zerbi è spesso riuscita a mettere in difficoltà la Roma, ma come l’Ajax ha una propensione offensiva che potrebbe favorire i giallorossi.

“Sono due squadre diverse tra di loro, ma che vogliono avere sempre l’iniziativa e la palla. Io preferisco giocare contro questo tipo di squadre, ma dipenderà soprattutto da noi. Vincere in casa del Sassuolo non sarà facile, noi dovremo dare il massimo: la squadra sta bene, l’ho vista motivata“. Due le buone notizie per il tecnico portoghese: la nuova negatività ai tamponi effettuati ieri mattina da tutti i componenti del gruppo squadra, e il recupero di Cristante, che sarà titolare.

Riguardo alla formazione che scenderà in campo, ha dato solo alcune indicazioni: “Non so se ci sarà un’alternanza tra Dzeko e Mayoral, ho scelto chi giocherà in campionato, poi vediamo quello che succederà in coppa. Spinazzola o Karsdorp possono giocare nei tre dietro, in porta ci sarà Pau Lopez. El Shaarawy? E’ arrivato a gennaio, nelle ultime gare abbiamo visto che sta crescendo, ha bisogno di giocare di più, solo così tornerà presto ad essere quello che conosciamo“.