Fonseca: “La Roma è all’anno zero. Manca aggressività sotto porta”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ieri ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Juventus. Queste le sue parole riportate da Il Corriere della Sera: “I calciatori si sono allenati molto bene questa settimana, ma lo abbiamo fatto anche la settimana precedente ed abbiamo perso. La Juventus non è una partita normale, so che è speciale. Dobbiamo capire che è una partita che non possiamo sbagliare. Concentrazione totale. E’ una partita per cui i calciatori sono molto motivati. Quando abbiamo questo tipo di partite non sono preoccupato, lo sono di più contro Torino e Sassuolo e contro le altre squadre“.