Fonseca: “La qualificazione non è chiusa. Dobbiamo cercare di segnare subito” – VIDEO

Conclusasi la conferenza stampa della vigilia, Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista a Roma Tv a proposito della gara di domani contro lo Shakhtar valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Queste le parole dell’allenatore:

“Per me è importantissimo capire che la pratica non è chiusa. La questione dell’atteggiamento è molto importante in questa partita. Se pensiamo di aver chiuso la qualificazione dopo il 3-0 non ci prepariamo al meglio per questa partita. Dobbiamo pensare che lo Shakhtar è una squadra fortissima. La Roma non ha mai vinto in Ucraina ed è importante avere un buon atteggiamento perché sarà una partita difficile. Penso che gli ucraini ci presseranno dal primo minuto per cercare di fare un gol nella prima parte ma dobbiamo stare attenti e fare una partita ordinata. Lo Shakhtar è una squdra fortissima, dobbiamo pensare di vincere, fare un gol perché dopo sarà più difficile per loro. Io sto pensando solo alla partita di domani, non sto pensando alla partita con il Napoli. Sarà una partita complicata, ma dobbiamo pensare solo allo Shakhtar”.