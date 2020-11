Fonseca, la Champions per il futuro: con il quarto posto scatterebbe il rinnovo automatico per il portoghese

Arrivato a Roma nell’estate del 2019, Paulo Fonseca ha firmato con il club capitolino un contratto biennale, con scadenza a giugno 2021. Il campionato in corso potrebbe essere il suo ultimo sulla panchina romanista, eppure per il momento non si sta trattando il suo rinnovo contrattuale. Stando a quanto riportato da Sky Sport, le parti non sono in trattativa perché il contratto prevede un’opzione anche per il terzo anno al verificarsi di alcune condizioni. Se la Roma dovesse chiudere il campionato tra le prime quattro classificate, conquistando così la qualificazione alla prossima Champions League, il contratto di Fonseca verrebbe rinnovato automaticamente per una stagione, portando la sua scadenza a giugno 2022. Non è detto comunque che, anche senza un piazzamento tra le prime quattro, la società non possa decidere di prolungare il rapporto lavorativo con l’ex Shakhtar.