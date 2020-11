Fonseca in Europa ritrova Dzeko, ma è allarme difesa: cinque gli assenti

La Repubblica (F. Ferrazza) – Emergenza pesante in difesa per la Roma, con Fonseca che al momento, come centrale di ruolo, ha a disposizione il solo Juan Jesus. Andando con ordine, oltre ai postumi dell’intossicazione alimentare, Smalling è alle prese con un problema allo stesso ginocchio che, appena acquistato dai giallorossi lo scorso ottobre, lo aveva costretto a saltare tre partite. Non ci sarà domani a Cluj e probabilmente neanche domenica a Napoli. Così come Mancini e Ibanez, bloccati entrambi da un risentimento muscolare rimediato durante la gara contro il Parma. Se a questi si aggiungono i positivi al Covid, Fazio e Kumbulla, il quadro emergenziale del reparto difensivo diventa piuttosto chiaro. Fonseca schiererà molto probabilmente una difesa con due centrali in Europa: Juan Jesus e l’adattato Cristante, con Karsdorp e Calafiori esterni. Il tecnico portoghese potrà però schierare nuovamente Edin Dzeko, negativo all’ultimo tampone. L’attaccante bosniaco partirà oggi con i compagni e, dopo i diciassette giorni di isolamento, comincerà a rimettere minuti nelle gambe in coppa.