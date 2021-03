Fonseca: “In Europa c’è più spazio”

Il Tempo (E. Zotti) – Missione compiuta. Nessuna sorpresa per la Roma di Fonseca, che stacca il pass per i quarti di finale e si gode il passaggio del turno in attesa di conoscere l’avversario che alle 13 uscirà dall’urna di Nyon. “Era importante – spiega il tecnico – non prendere gol nei primi trenta minuti. Lo Shakhtar ha provato a metterci in difficoltà ma abbiamo difeso bene e nella ripresa siamo riusciti a tenere di più la palla, siamo stati concreti“.

In Europa i giallorossi sembrano incontrare meno difficoltà rispetto alla Serie A, ma per il tecnico la differenza di rendimento non è da ricercare in un assetto più internazionale della sua squadra: “In questo tipo di competizione c’è più spazio per giocare ma abbiamo dimostrato di saperci adattare anche in Italia. In Serie A ci sono sette squadre molto forti per i primi quattro posti, alcune giocano solo il campionato mentre noi giochiamo anche l’Europa League. Vogliamo lottare per il quarto posto anche se non sarà facile“.