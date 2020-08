Fonseca: “Il Siviglia è forte e ha molta esperienza, ma noi siamo motivati”

Domani alle 18.55 la Roma affronterà il Siviglia dell’ex Monchi nella gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sono scesi in campo alla MSV Arena di Duisburg per la rifinitura, sotto gli occhi vigili del tecnico Paulo Fonseca. Il portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv, queste le sue parole:

La Roma come arriva?

Bene, i ragazzi sono motivati. Abbiamo finito bene la stagione. Siamo pronti per questa difficile partita contro il Siviglia. Sono forti e hanno molta esperienza in questa competizione. Hanno vinto 5 volte negli ultimi 15 anni, ma siamo motivati. Sono una squadra intensa, molto dinamica. Penso che sono molto forti nell’ultima fase del gioco, vicino alla nostra porta. Hanno giocatori con molta qualità, ma penso che sono forti in quasi tutto il campo.

Cosa cambia la partita unica?

Non cambia molto, sappiamo che se non vinciamo siamo fuori, ma non cambia molto. L’ambizione è la stessa.

Non c’è più Smalling, non c’è Zappacosta. Come sta Pellegrini?

E’ vero, non c’è Smalling che era importante, ma sono fiducioso che chi giocherà domani sarà pronto. Vediamo Pellegrini, si è allenato solo due giorni e vediamo come sta e dopo decido.