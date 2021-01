Fonseca: “I dettagli decideranno la partita”

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – La Roma di mister Fonseca si prepara a scendere in campo alle 12:30 contro l’Inter di Conte, in quella che a tutti gli effetti si preannuncia essere un crocevia della stagione di entrambe le squadre. I giallorossi non vogliono smettere di sognare e, in aggiunta, vogliono sfatare il tabù relativo agli insuccessi contro le squadre di vertice; dall’altro lato i nerazzurri non vogliono perdere contatto con la vetta della classifica, visto che lo scudetto è l’obiettivo dichiarato della squadra di Conte.

La gara sarà decisiva e quindi con molta probabilità saranno i dettagli a deciderla, come ben sottolineato ieri nella conferenza stampa pre match di Paulo Fonseca: “L’Inter ha grandi giocatori, ma non posso considerare solo quello. Ha un’identità molto forte. È facile capire come gioca, ma è difficile contrastarla. Non ha solo individualità, è forte collettivamente. Così abbiamo preparato la partita pensando al collettivo dell’Inter e alle situazioni individuali. La partita si deciderà sui dettagli”.