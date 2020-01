Fonseca, hai soltanto questa Roma

Domenica contro la Juventus Fonseca sarà costretto a confermare la squadra che è stata sconfitta dal Torino nella prima partita del 2020. Gli infortuni continuano a condizionare la stagione della Roma. Si è fermato Mkhitaryan e Spinazzola è ancora ai box per influenza, ma dovrebbe essere almeno in panchina. Ha ripreso ad allenarsi invece Nicolò Zaniolo, tornato in gruppo dopo aver lavorato a parte martedì per un trauma contusivo. Altra notizia positiva è quella relativa a Bryan Cristante, che dopo tre mesi potrebbe tornare tra i convocati. Lo scrive il Corriere dello Sport.