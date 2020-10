Fonseca ha deciso, sarà Pellegrini la mente del gioco

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Pellegrini ha una certezza: continua ad essere uno di quei pilastri su cui la nuova Roma – quella di Dan e Ryan Friedkin – vuole costruire il suo futuro. La partenza è proprio questa, l’importanza che Pellegrini riveste sia per la società, sia per l’allenatore. Presto la società si metterà a tavolino con il suo entourage per iniziare a lavorare sul rinnovo del contratto. Fonseca, invece, guarda al presente che prevede un Pellegrini come punto fermo del suo 3-4-2-1. L’intenzione del portoghese è quella di fare del numero 7 la vera mente della squadra. In quella posizione Lorenzo può aiutare ad uscire dalla pressione avversaria, ma anche a verticalizzare quando ha davanti a sé la visuale di campo. Da qualche tempo è entrato nell’occhio critico di una parte della tifoseria romanista che gli rimprovera scarsa applicazione e un’incisività minore rispetto alle aspettative.