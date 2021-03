Fonseca ha cancellato il passato: “Bella Roma, partita perfetta”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Alla vigilia aveva detto che non avrebbe voluto mai giocare contro le sue ex squadra, ma se questi sono i risultati Paulo Fonseca dovrebbe invece augurarsi il contrario. La Roma ha superato 3-0 lo Shakhtar Donetsk, dopo aver eliminato lo Sporting Braga, ieri sera all’Olimpico mettendo una serissima ipoteca sul passaggio ai quarti di finale di Europa League.

Leggi anche: Roma-Shakhtar Donetsk, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini il migliore, bene Pedro e Pau Lopez

“Non è stata una partita facile, loro sono una grande squadra che ha vinto due volte contro il Real Madrid e ha pareggiato due volte con l’Inter. Sapevo che loro ci avrebbero aspettati bassi per fare il contropiede, ma l’abbiamo preparata bene. Abbiamo fatto una partita molto buona, anche in fase difensiva e non gli abbiamo concesso opportunità“.

Leggi anche: Totti: “Nessun contatto con Friedkin. L’addio? Ero con le spalle al muro, ho dovuto farlo per rispetto a me stesso e ai tifosi”

Con la travolgente vittoria di ieri sera Fonseca ha conquistato parecchi punti nel cuore dei tifosi e della società. “Il mio innamoramento per la Roma è molto grande, è molto bello per me essere l’allenatore di questa squadra. Qui non è facile, lo sappiamo bene, ma cerco di essere equilibrato: sto imparando molto come allenatore della Roma. C’è un bel gruppo, per un allenatore è bello sentire che sono tutti pronti a sacrificarsi per la squadra“.