Fonseca guarda avanti: “Solo crisi di risultati, orgoglioso dei miei”

“Cosa è cambiato dopo la sosta? Niente a parte i risultati“. Quindi, in realtà, tutto. La Roma aveva chiuso l’anno con la splendida vittoria di Firenze e tutto lasciava immaginare un inizio di 2020 decisamente diverso rispetto a questo: 4 gol incassati in casa fra Torino e Juventus, uno solo fatto, peraltro su rigore. Niente drammi però dopo le due sconfitte per Paulo Fonseca: “Siamo partiti male, ma nel secondo tempo abbiamo messo pressione alla Juventus e giocato bene. Certo, se regali due gol a una squadra così poi è difficile. Non ci è mancata fiducia, perché penso che sia contro il Torino che contro la Juventus abbiamo spesso dominato. Non è un problema di organizzazione il nostro, abbiamo reagito molto bene allo svantaggio. Sono orgoglioso della partita dei miei calciatori“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.